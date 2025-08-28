Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Провел 8 лет. Украинский голкипер рассказал, почему решил покинуть Зарю
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 12:34 | Обновлено 28 августа 2025, 13:24
Провел 8 лет. Украинский голкипер рассказал, почему решил покинуть Зарю

Дмитрий Мацапура хотел получать больше времени на футбольном поле

Провел 8 лет. Украинский голкипер рассказал, почему решил покинуть Зарю
Алина Єрофеева. Дмитрий Мацапура

25-летний голкипер «Колоса» Дмитрий Мацапура объяснил, почему решил попрощаться с луганской «Зарей» после 8 лет сотрудничества.

«На самом деле в последнее время я играл не так много, как хотелось бы. Поэтому решил что-то изменить, выбрать новый вектор в развитии своей карьеры. Поэтому и сменил клуб.

Мы пообщались, и, на мой взгляд, разошлись спокойно, мирно. Они предлагали мне новый контракт, но я для себя решил, что хочу что-то изменить. Поэтому всё прошло спокойно», – сказал Мацапура.

Всего за луганский клуб Мацапура отыграл 46 матчей, имея в активе 19 сухих поединков.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Дмитрий Мацапура
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
