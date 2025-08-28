Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 11:22 |
Шанс для Забарного. Известны главные фавориты на победу в Лиге чемпионов

Французский ПСЖ имеет самые высокие шансы и может второй раз подряд завоевать трофей

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 августа были сыграны четыре матча квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды, которые примут участие в основном этапе турнира в сезоне 2025/26.

Последними участниками, которые преодолели квалификацию, стали азербайджанский «Карабах», португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге» и «Копенгаген» из Дании.

Аналитическое издание Score 90 опубликовало список главных претендентов на победу в турнире. Главным фаворитом на трофей считается французский ПСЖ, который является действующим обладателем Лиги чемпионов.

Шансы подопечных Луиса Энрике составляют 14%. Во время летнего трансферного окна состав ПСЖ усилил защитник сборной Украины Илья Забарный, который теперь имеет неплохую возможность побороться за титул.

Среди главных претендентов оказались английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Обе команды провели неплохую трансферную кампанию и серьезно усилились накануне старта Лиги чемпионов.

Третье место (делит с «Реалом») в списке претендентов занимает испанская «Барселона», на пятой позиции разместился лондонский «Арсенал». В сезоне 2025/26 украинские команды остались без Лиги чемпионов.

Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов 2025/26:

Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Реал Мадрид Барселона Арсенал Лондон Илья Забарный
Николай Титюк Источник: Score90
SHN
Есть шанс стать 3-м украинцем
