Шанс для Забарного. Известны главные фавориты на победу в Лиге чемпионов

27 августа были сыграны четыре матча квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды, которые примут участие в основном этапе турнира в сезоне 2025/26.

Последними участниками, которые преодолели квалификацию, стали азербайджанский «Карабах», португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге» и «Копенгаген» из Дании.

Аналитическое издание Score 90 опубликовало список главных претендентов на победу в турнире. Главным фаворитом на трофей считается французский ПСЖ, который является действующим обладателем Лиги чемпионов.

Шансы подопечных Луиса Энрике составляют 14%. Во время летнего трансферного окна состав ПСЖ усилил защитник сборной Украины Илья Забарный, который теперь имеет неплохую возможность побороться за титул.

Среди главных претендентов оказались английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Обе команды провели неплохую трансферную кампанию и серьезно усилились накануне старта Лиги чемпионов.

Третье место (делит с «Реалом») в списке претендентов занимает испанская «Барселона», на пятой позиции разместился лондонский «Арсенал». В сезоне 2025/26 украинские команды остались без Лиги чемпионов.

Главные фавориты на победу в Лиге чемпионов 2025/26: