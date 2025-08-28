Победы не будет? Букмекеры оценили шансы Динамо и Маккаби в матче ЛЕ

В четверг, 28 августа, состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Команды сыграют в польском Люблине на стадионе «Motor Lublin Arena». Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу во втором поединке.

Специалисты считают, что подопечные Александра Шовковского будут иметь статус фаворита и смогут взять реванш после поражения, которое случилось неделю назад (1:3).

Динамо Киев – 2,30

Ничья – 3,50

Маккаби Тель-Авив – 3,10

Однако, шансы «бело-синих» пробиться в основной этап Лиги Европы по итогам двух матчей остаются минимальными – 1,15 («Маккаби») против 4,60 («Динамо»). Букмекеры уверены, что гандикапа израильской команды хватит, чтобы не вылететь в Лигу конференций.