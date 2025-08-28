28 августа на ОРАР Арена пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором АЕК встретится с Андерлехтом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

АЕК

Команда базируется в столице, но все же не рассматривается как главная сила в греческом футболе. Иногда чемпионски титул получается брать - в последние четверть века это было в 2018-м и 2023-м года. Но скорее типичным можно считать прошлый сезон, который принес только четвертое место в итоговой турнирной таблице.

Новый сезон должны начать на прошлых выходных. Но матч с Пансерраикосом перенесли - хотят успешно сыграть в еврокубке. Там уже получилось выбить таких соперником, как Хапоэль Беер-Шева (1:0 и 0:0) и Арис Лимассол (пара ничьих в основное время и гол и пас Кутесы в экстра-тайме). Да и на прошлой неделе удалось свести выездную встречу с достаточно быстрым голом соперника к стратегически удовлетворительным 1:1.

Андерлехт

Клуб - куда более титулованный клуб, чем его соперник. Но, с другой стороны, его и оттеснили раньше, и сейчас дошло до того, что многолетний чемпион рассматривает 2024/2025 с итоговой четвертой позицией как хороший результат.

Он позволил команде, что хорошо начала в бельгийском первенстве, вернуться в Лигу Европы. Там, впрочем, первый же соперник по квалификации оказался сильнее. Точнее, скорее удачливее, ведь с Хеккеном обменялись победами на своих полях - 1:0 и 1:2, после чего уступили в серии пенальти в Швеции. Перебравшись в Лигу конференций, там подопечный Давида Юбера уже победой в первом поединке де-факто гарантировали проход дальше. Но сейчас уже и с греками сыграли вничью. Дольберг снова забил, еще до перерыва, но потом пропустили от соперника в ответ.

Статистика личных встреч

Всего было семь матчей, и ни разу бельгийцы не проигрывали - три победы и теперь уже четыре ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят больше в греков, что играют дома - для них это важный фактор. Но гости обязаны выложиться - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,86).