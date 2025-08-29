АЕК и Андерлехт в Афинах определили участника Лиги конференций 2025/26

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами АЕК и Андерлехт [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на стадионе OPAP Arena в Афинах, Греция. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, которые выиграли противостояние по сумме двух матче и вышли в основном этап еврокубка.

Голами за АЕК отличились Абубакари Койта и Дерек Кутеша.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

АЕК (Греция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:0 [первый поединок – 1:1]

Голы: Койта, 36, Кутеша, 48

Getty Images/Global Images Ukraine

