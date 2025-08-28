Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 05:31 | Обновлено 28 августа 2025, 05:50
Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в УПЛ

Защитник Кудровка забил два гола с пенальти в матче против Полтавы

ФК Кудровка. Владислав Шаповал

Защитник «Кудровки» Владислав Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в истории чемпионатов Украины.

Шаповал в поединке 3-го тура УПЛ против Полтавы (3:1) дважды реализовал 11-метровые удары в ворота «Полтавы».

Второй гол из «отметки» Шаповал забил на 50-й минуте и вышел на 9-е место в рейтинге авторов быстрых дублей с пенальти.

Это уже 33-й дубль с пенальти в чемпионатах Украины и первый в сезоне 2025/26.

Самые быстрые дубли с пенальти в чемпионатах Украины

Владислав Шаповал Кудровка - Полтава статистика пенальти Кудровка Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
