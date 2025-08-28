Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в УПЛ

Защитник «Кудровки» Владислав Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в истории чемпионатов Украины.

Шаповал в поединке 3-го тура УПЛ против Полтавы (3:1) дважды реализовал 11-метровые удары в ворота «Полтавы».

Второй гол из «отметки» Шаповал забил на 50-й минуте и вышел на 9-е место в рейтинге авторов быстрых дублей с пенальти.

Это уже 33-й дубль с пенальти в чемпионатах Украины и первый в сезоне 2025/26.

Самые быстрые дубли с пенальти в чемпионатах Украины

