Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Фиорентина
28.08.2025 21:00 - : -
Полесье
28 августа 2025, 02:31
Фиорентина – Полесье. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 августа в 21:00 матч плей-офф квалификации Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

В четверг, 28 августа, состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу примет «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций.

«Полесье» в предыдущих раундах Лиги конференций одолело команды «Санта-Колома» из Андорры (1:2, 4:1) и венгерский «Пакш» (3:0, 1:2).

«Фиорентина» вступила в борьбу напрямую с 4-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
