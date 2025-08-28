Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
28 августа 2025, 00:31
Гарри Кейн сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах

Англичанин в этом матче сначала продолжил свою забивную серию по пенальти, но потом оборвал ее

Гарри Кейн сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 1/32 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Висбаден со счетом 3:2.

Голами в составе мюнхенцев отметились Гарри Кейн (дважды) и Майкл Олисе.

Английский нападающий сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах.

Гарри Кейн сначала реализовал свой 31-й пенальти подряд во всех турнирах (22 – Бавария, 6 – сборная Англии, 3 – Тоттенхэм Хотспур), однако в этой же игре закончил свою серию, не реализовав второй одиннадцатиметровый удар.

Последний раз Гарри Кейн не забивал пенальти еще в рамках прошлого Кубка мира.

Всего в активе англичанина 91 забитый мяч за клуб во всех соревнованиях.

В 2025 году Гарри Кейн забил 31 гол во всех турнирах. Больше него имеет только Килиан Мбаппе (35).

Майкл Олисе забил в этом сезоне 3 гола в 3-х матчах, при этом сегодняшний гол стал его первым в розыгрышах Кубка Германии.

