Гарри Кейн сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах
Англичанин в этом матче сначала продолжил свою забивную серию по пенальти, но потом оборвал ее
В матче 1/32 финала Кубка Германии Бавария на выезде победила Висбаден со счетом 3:2.
Голами в составе мюнхенцев отметились Гарри Кейн (дважды) и Майкл Олисе.
Английский нападающий сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах.
Гарри Кейн сначала реализовал свой 31-й пенальти подряд во всех турнирах (22 – Бавария, 6 – сборная Англии, 3 – Тоттенхэм Хотспур), однако в этой же игре закончил свою серию, не реализовав второй одиннадцатиметровый удар.
Последний раз Гарри Кейн не забивал пенальти еще в рамках прошлого Кубка мира.
Всего в активе англичанина 91 забитый мяч за клуб во всех соревнованиях.
В 2025 году Гарри Кейн забил 31 гол во всех турнирах. Больше него имеет только Килиан Мбаппе (35).
Майкл Олисе забил в этом сезоне 3 гола в 3-х матчах, при этом сегодняшний гол стал его первым в розыгрышах Кубка Германии.
Harry Kane makes his 99th appearance tonight 💪 pic.twitter.com/dfAsNDiB8Z— FC Bayern (@FCBayernEN) August 27, 2025
Harry Kane se tornou o 2° jogador com mais gols no mundo em 2025.— R10 Score (@R10Score) August 27, 2025
Kylian Mbappé – 35
HARRY KANE – 31 🆙
Victor Osimhen – 29
Viktor Gyökeres – 29
🌪️🌪️ pic.twitter.com/4RSLz7hNGP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» настроены получить 30 миллионов евро
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива