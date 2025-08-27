Прошлогодняя финалистка US Open разбила нейтралку и вышла в третий раунд

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (WTA 4) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.

Во втором раунде американка, которая в прошлом году добралась до финала US Open, разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 80) за 1 час и 5 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Анна Блинкова – 6:1, 6:3

Пегула в шестой раз сыграла против Блинковой. Джессика добыла пятую победу над Анной, в частности вторую в 2025 году.

На старте мейджора в Нью-Йорке Пегула прошла Майяр Шериф, а Блинкова выиграла у украинки Юлии Стародубцевой.

Следующей соперницей Джессики будет Виктория Азаренко.

Пегула стала первой американкой, которая выходит в третий круг US Open шесть сезонов подряд после Мэдисон Киз (2015–2020).

Getty Images/Global Images Ukraine

