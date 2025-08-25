Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open

Джессика Пегула с баранкой одолела Майяр Шериф на старте Открытого чемпионата США 2025

Могла выйти на Стародубцеву: прошлогодняя финалистка стартовала на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула из США успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде американка в двух сетах разобралась с представительницей Египта Майяр Шериф (WTA 102) за 1 час и 17 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Майяр Шериф (Египет) – 6:0, 6:4

Во второй партии Джессика уступала 1:4, но забрала пять геймов подряд и выиграла матч.

Пегула провела первое очное противостояние против Шериф.

Следующей оппоненткой американской теннисистки будет «нейтралка» Анна Блинкова, которой в первом круге уступила украинка Юлия Стародубцева.

Пегула в 11-й раз выступает на US Open. В прошлом году она добралась до финала, где уступила Арине Соболенко.


