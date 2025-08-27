Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 20:15
1343
3

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила откровенным образом

Кристина Яремчук снова привлекла внимание

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила откровенным образом
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, покорила Instagram новыми фото из Афин.

Модель получила волну комплиментов от подписчиков и жён футболистов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ну, конфета!» – отреагировала Кристина Шацких, невеста Николая Шапаренко.

На Кристину подписаны более 23 тысяч пользователей.

Роман Яремчук восстановился после травмы и получил вызов в сборную Украины на матч против сборной Франции.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Десь вкрала кусок штори в театрі і пошила юбку  я дуже вражений
Ответить
+3
Sashko57
Коли вже футбольори будуть вражать болільників  своєю грою?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
