ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила откровенным образом
Кристина Яремчук снова привлекла внимание
Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, покорила Instagram новыми фото из Афин.
Модель получила волну комплиментов от подписчиков и жён футболистов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Ну, конфета!» – отреагировала Кристина Шацких, невеста Николая Шапаренко.
На Кристину подписаны более 23 тысяч пользователей.
Роман Яремчук восстановился после травмы и получил вызов в сборную Украины на матч против сборной Франции.
