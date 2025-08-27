ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила откровенным образом

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, покорила Instagram новыми фото из Афин.

Модель получила волну комплиментов от подписчиков и жён футболистов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ну, конфета!» – отреагировала Кристина Шацких, невеста Николая Шапаренко.

На Кристину подписаны более 23 тысяч пользователей.

Роман Яремчук восстановился после травмы и получил вызов в сборную Украины на матч против сборной Франции.