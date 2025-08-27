ШОВКОВСКИЙ: «Мы давно общаемся. С удовольствием приняли его в Динамо»
Тренер – о приходе Кензьорека
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил назначение своего соотечественника Мацея Кендзьорека в тренерский штаб киевлян.
«Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась здесь, в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет с нами работать.
Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью», – сказал Шовковський.
