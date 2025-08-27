Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Мы давно общаемся. С удовольствием приняли его в Динамо»
Лига чемпионов
27 августа 2025, 23:45 |
Тренер – о приходе Кензьорека

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил назначение своего соотечественника Мацея Кендзьорека в тренерский штаб киевлян.

«Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась здесь, в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет с нами работать.

Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью», – сказал Шовковський.

По теме:
ДИРЯВКА: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Динамо отыграло два мяча»
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Жирона договорилась о контракте с Ванатом. Известны условия
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Serhii P.
чийого співвітчизника?
