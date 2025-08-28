Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 05:24
ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»

Андрей сравнил матч с «Маккаби» с поединком годичной давности против «РБ Зальцбург»

ЯРМОЛЕНКО: «Я могу много говорить об этом. Главный тренер переживает»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о втором матче четвертого тура квалификации Лиги Европы против «Маккаби».

– В этот день год назад, 27 августа 2024 года, «Динамо» играло матч-ответ против «Зальцбурга» после поражения в первом матче 0:2. Сейчас ситуация несколько похожа, ведь «Динамо» тоже уступает с разницей в два мяча. Что, по вашему мнению, нужно для реванша из вашего опыта? Насколько понадобится завтра удача?

– Я могу вам много говорить о том, что нужно и как нужно, куда нужно бежать, но выходить на футбольное поле и достигать результата – это совсем другое. Пока результата у нас нет. Беспокоятся ли игроки? Безусловно, беспокоятся. Беспокоится ли главный тренер со своим тренерским штабом? Конечно, да.

Поэтому мы и работаем на тренировках, на теоретических занятиях, чтобы исправить эту ситуацию. И у нас есть 90 минут, чтобы завтра выйти на поле и это сделать. Что касается критики, думаю, она никому не приятна, но это часть нашей жизни и нашей профессии. Когда тебя критикуют болельщики, нужно это воспринимать, но и продолжать работать, чтобы достигать нужного результата.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Динамо - Маккаби Т-А
Дмитрий Олейник
