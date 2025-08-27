Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо заслужило это своей игрой. Результата нет»
Лига Европы
27 августа 2025, 20:05 | Обновлено 27 августа 2025, 21:19
1968
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Динамо заслужило это своей игрой. Результата нет»

Лидер команды принимает критику болельщиков и СМИ

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко оценил ситуацию в команде перед ответным матчем квалификации Лиги Европы против Маккаби. Первую встречу киевляне проиграли 1:3.

Второй матч состоится 28 августа, начало 21:00.

– У вас была неделя на подготовку, в каком психологическом состоянии находится команда, учитывая критику и хейт, которой она подверглась за последнее время?

– Считаю, все то, что о нас говорят и пишут, наверное, мы заслужили своей игрой, потому что результата нет. Мы провели первый тайм нашего противостояния с Маккаби на выезде, и мы его проиграли. Но у нас есть еще второй тайм, и у нас было достаточно времени, чтобы сделать выводы, подготовиться и как-то исправить сложившуюся ситуацию. Сможем ли мы это сделать – увидим завтра и поговорим об этом уже после игры.

– Много слухов о конфликте между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как главный тренер и футболист. Думаю, больше нет нужды говорить.

– В этот день год назад, 27 августа 2024 года «Динамо» играло ответный матч против «Зальцбурга» после поражения в первом матче 0:2. Сейчас ситуация похожая, ведь «Динамо» тоже уступает разницу в два мяча. Что, по вашему мнению, нужно для реванша по вашему опыту? Насколько потребуется завтра удача?

– Я могу вам много говорить о том, что нужно и как нужно, куда нужно бежать, но выходить на футбольное поле и добиваться результата – это совсем другое. Пока результата у нас нет. Обеспокоены ли игроки? Безусловно, переживают. Обеспокоен ли главный тренер со своим тренерским штабом? Конечно, да. Потому мы и работаем на тренировках, на теоретических занятиях, чтобы исправить эту ситуацию. И у нас есть 90 минут, чтобы завтра выйти на поле и сделать это. Что касается критики, думаю, она никому не приятна, но это часть нашей жизни и нашей профессии. Когда тебя критикуют болельщики, нужно это воспринимать, но и продолжать работать, чтобы добиваться нужного результата.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко Динамо - Маккаби Т-А пресс-конференция Лига Европы Маккаби Тель-Авив
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
u6464u
красавчік Андрій, все розклав по поличкам.
