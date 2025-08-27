ФОТО. Редкий кадр Андрея Шевченко с мамой и детьми. Фаны в восторге

Андрей Шевченко поделился семейным фото с мамой, женой и сыновьями.

Пост вызвал теплые эмоции среди 1,3 миллиона его подписчиков.

Легенда «Динамо», «Милана» и сборной Украины редко публикует такие кадры.

«Я очень ценю время с семьей и мамой», – написал Шевченко.

Болельщики со всего мира отреагировали сотнями комментариев.

Мама Шевченко пережила трудности с переездом после начала войны.