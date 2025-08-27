Другие новости27 августа 2025, 18:10 |
ФОТО. Редкий кадр Андрея Шевченко с мамой и детьми. Фаны в восторге
Андрей Шевченко показал, насколько ценит моменты с мамой и семьей
Андрей Шевченко поделился семейным фото с мамой, женой и сыновьями.
Пост вызвал теплые эмоции среди 1,3 миллиона его подписчиков.
Легенда «Динамо», «Милана» и сборной Украины редко публикует такие кадры.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Я очень ценю время с семьей и мамой», – написал Шевченко.
Болельщики со всего мира отреагировали сотнями комментариев.
Мама Шевченко пережила трудности с переездом после начала войны.
щось не бачу неодного коментаря , ви про яки теплі емоції вболівальників писаки розказуєте .
