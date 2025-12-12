Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Шахтер может выиграть Лигу конференций, но…»
Лига конференций
12 декабря 2025, 13:07 |
КВАРЦЯНЫЙ: «Шахтер может выиграть Лигу конференций, но…»

«Горнякам» не хватает мощи

КВАРЦЯНЫЙ: «Шахтер может выиграть Лигу конференций, но…»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, может ли «Шахтер» выиграть Лигу конференций и что для этого нужно улучшить «горнякам»:

«Это вполне реально. У Турана быстрая и техничная команда, и единственное, чего не хватает нынешнему „Шахтеру“, – мощи. То есть хотя бы нескольких мощных, фактурных игроков, особенно в защите. Игру в обороне Арди нужно еще шлифовать и шлифовать.

Как показал матч против «Хамрун Спартанс», более атлетичная команда может наказать «Шахтер». И тогда не будет речи ни о каком кубке».

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал победу «Шахтера» над «Хамрун Спартанс» (2:0).

По теме:
Кварцяный раскритиковал игроков Динамо после матча ЛК: «Да бейте же вы!»
Альберт ГУДМУНДССОН: «Победа над Динамо? Рад, что повлиял на ход матча»
Костюк стал 3-м тренером киевлян, проигравшим в первом еврокубковом матче
Виталий Кварцяный Лига конференций Хамрун Спартанс Шахтер Донецк
Иван Чирко Источник: BLIK
