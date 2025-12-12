КВАРЦЯНЫЙ: «Шахтер может выиграть Лигу конференций, но…»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, может ли «Шахтер» выиграть Лигу конференций и что для этого нужно улучшить «горнякам»:

«Это вполне реально. У Турана быстрая и техничная команда, и единственное, чего не хватает нынешнему „Шахтеру“, – мощи. То есть хотя бы нескольких мощных, фактурных игроков, особенно в защите. Игру в обороне Арди нужно еще шлифовать и шлифовать.

Как показал матч против «Хамрун Спартанс», более атлетичная команда может наказать «Шахтер». И тогда не будет речи ни о каком кубке».