КВАРЦЯНЫЙ: «Шахтер может выиграть Лигу конференций, но…»
«Горнякам» не хватает мощи
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, может ли «Шахтер» выиграть Лигу конференций и что для этого нужно улучшить «горнякам»:
«Это вполне реально. У Турана быстрая и техничная команда, и единственное, чего не хватает нынешнему „Шахтеру“, – мощи. То есть хотя бы нескольких мощных, фактурных игроков, особенно в защите. Игру в обороне Арди нужно еще шлифовать и шлифовать.
Как показал матч против «Хамрун Спартанс», более атлетичная команда может наказать «Шахтер». И тогда не будет речи ни о каком кубке».
Ранее Сергей Ковалев прокомментировал победу «Шахтера» над «Хамрун Спартанс» (2:0).
