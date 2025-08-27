«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Клуб Ла Лиги добился прогресса в переговорах с «Динамо»
Каталонская «Жирона» продолжает интересоваться украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает местный журналист Нил Сола.
По информации источника, несмотря на нежелание столичного клуба отпускать 23-летнего футболиста, в переговорах между «красно-белыми» и «бело-синими» был достигнут прогресс.
«Оптимизм», – подытожил публикацию журналист.
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
