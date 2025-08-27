Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Испания
27 августа 2025, 15:36 |
1315
1

«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне

Клуб Ла Лиги добился прогресса в переговорах с «Динамо»

27 августа 2025, 15:36 |
1315
1
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» продолжает интересоваться украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, сообщает местный журналист Нил Сола.

По информации источника, несмотря на нежелание столичного клуба отпускать 23-летнего футболиста, в переговорах между «красно-белыми» и «бело-синими» был достигнут прогресс.

«Оптимизм», – подытожил публикацию журналист.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос объявил об уходе Велетня
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
Трансфер Субименди является самым дорогим среди испанцев в новом сезоне
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Нил Сола
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27 августа 2025, 07:46 13
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб

«Шахтер» готов продать Кевина

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27 августа 2025, 07:15 7
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол

Испанский тренер хочет купить молодого вратаря

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27.08.2025, 05:14
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра
Футбол | 27.08.2025, 15:56
Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра
Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27.08.2025, 12:58
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
незнаю чи встигнуть домовитись. в Динамо зломався позорний факс,а майстер прийде тільки в понеділок. а інших комунакацій із зовнішнім футбольним світом у нас немає. хіба по пошті 
Ответить
0
Популярные новости
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 13
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем