Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер Субименди является самым дорогим среди испанцев в новом сезоне
27 августа 2025, 15:16 | Обновлено 27 августа 2025, 15:18
343
0

Новичок Арсенала опередил в рейтинге двух дебютантов Реала

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг. На этот раз были собраны в рейтинг самые дорогие трансферы испанских футболистов в сезоне 2025/26.

Возглавляет данный рейтинг Мартин Субименди, который перебрался из Реал Сосьедад в Арсенал за 70 млн евро.

Второе и третье место занимают два трансфера мадридского Реала: Дин Хейсен из Борнмута за 62,5 млн евро и Альваро Каррерас из Бенфики за 50 млн евро.

Самые дорогие трансферы испанских игроков в сезоне 2025/26:

  • 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
  • 62,5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута в Реал)
  • 50,0 млн евро – Альваро Каррерас (из Бенфики в Реал)
  • 42,0 млн евро – Алекс Баена (из Вильярреала в Атлетико)
  • 25,0 млн евро – Жоан Гарсия (из Эспаньола в Барселону)
  • 23,0 млн евро – Фер Лопес (из Сельты в Вулверхэмптон)
  • 22,5 млн евро – Хесус Родригес (из Бетиса в Комо)
  • 18,0 млн евро – Мигель Гутьеррес (из Жироны в Наполи)
  • 16,0 млн евро – Альберто Молейро (из Лас-Пальмаса в Вильярреал)
  • 16,0 млн евро – Марк Пубиль (из Альмерии в Атлетико)
ОФИЦИАЛЬНО. Колос объявил об уходе Велетня
Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова
«Оптимизм». Каталонский журналист поделился новостями о Ванате и Жироне
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
