Трансфер Субименди является самым дорогим среди испанцев в новом сезоне
Новичок Арсенала опередил в рейтинге двух дебютантов Реала
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг. На этот раз были собраны в рейтинг самые дорогие трансферы испанских футболистов в сезоне 2025/26.
Возглавляет данный рейтинг Мартин Субименди, который перебрался из Реал Сосьедад в Арсенал за 70 млн евро.
Второе и третье место занимают два трансфера мадридского Реала: Дин Хейсен из Борнмута за 62,5 млн евро и Альваро Каррерас из Бенфики за 50 млн евро.
Самые дорогие трансферы испанских игроков в сезоне 2025/26:
- 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
- 62,5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута в Реал)
- 50,0 млн евро – Альваро Каррерас (из Бенфики в Реал)
- 42,0 млн евро – Алекс Баена (из Вильярреала в Атлетико)
- 25,0 млн евро – Жоан Гарсия (из Эспаньола в Барселону)
- 23,0 млн евро – Фер Лопес (из Сельты в Вулверхэмптон)
- 22,5 млн евро – Хесус Родригес (из Бетиса в Комо)
- 18,0 млн евро – Мигель Гутьеррес (из Жироны в Наполи)
- 16,0 млн евро – Альберто Молейро (из Лас-Пальмаса в Вильярреал)
- 16,0 млн евро – Марк Пубиль (из Альмерии в Атлетико)
💸 🇪🇸 Estos son los 10 jugadores españoles más caros del actual mercado de fichajes. Una lista que podría cambiar si se confirma la llegada de Yéremy Pino al Crystal Palace o el interés del Chelsea por Fermín López.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 27, 2025
👉 https://t.co/z5HYEkRHBN#Fichajes #YéremyPino #FermínLópez pic.twitter.com/RyBQl927Vo
