Трансфер Субименди является самым дорогим среди испанцев в новом сезоне

Новичок Арсенала опередил в рейтинге двух дебютантов Реала

Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг. На этот раз были собраны в рейтинг самые дорогие трансферы испанских футболистов в сезоне 2025/26.

Возглавляет данный рейтинг Мартин Субименди, который перебрался из Реал Сосьедад в Арсенал за 70 млн евро.

Второе и третье место занимают два трансфера мадридского Реала: Дин Хейсен из Борнмута за 62,5 млн евро и Альваро Каррерас из Бенфики за 50 млн евро.

Самые дорогие трансферы испанских игроков в сезоне 2025/26:

70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)

62,5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута в Реал)

50,0 млн евро – Альваро Каррерас (из Бенфики в Реал)

42,0 млн евро – Алекс Баена (из Вильярреала в Атлетико)

25,0 млн евро – Жоан Гарсия (из Эспаньола в Барселону)

23,0 млн евро – Фер Лопес (из Сельты в Вулверхэмптон)

22,5 млн евро – Хесус Родригес (из Бетиса в Комо)

18,0 млн евро – Мигель Гутьеррес (из Жироны в Наполи)

16,0 млн евро – Альберто Молейро (из Лас-Пальмаса в Вильярреал)

16,0 млн евро – Марк Пубиль (из Альмерии в Атлетико)