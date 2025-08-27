Маттиа Беллуччи – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 28 августа испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде испанец сыграет против Маттии Беллуччи (Италия, ATP 65). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в 1/16 финала поборется либо против Лучано Дардери, либо против Элиота Спиццирри.

