US Open
27 августа 2025, 14:01 |
Маттиа Беллуччи – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 28 августа испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде испанец сыграет против Маттии Беллуччи (Италия, ATP 65). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в 1/16 финала поборется либо против Лучано Дардери, либо против Элиота Спиццирри.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Бултер пояснила, почему проиграла Костюк в матче 1/64 финала US Open 2025
С двумя украинками. После 1/64 финала US Open покинули 12 сеяных игроков
Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
Маттиа Беллуччи Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
