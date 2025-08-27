Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер
Лига конференций
27 августа 2025, 13:31 |
77
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер

Поединок состоится 28 августа в Женеве и начнется в 22:00 по Киеву

27 августа 2025, 13:31 |
77
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер
Коллаж Sport.ua

28 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на арене Стад де Женев. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между Шахтером и Серветтом в Кракове завершилась со счетом 1:1.

Шахтер начал еврокубковый отбор с первого раунда Лиги Европы и успел пройти Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В Q3 ЛЕ горняки потерпели поражение от греческого Панатинаикоса (0:0, 0:0, пен. 3:4) и вылетели в ЛК.

Серветт стартовал с Q2 ЛЧ и уступил Виктории Пльзень (1:0, 1:3). А в третьем круге квалификации ЛЕ швейцарцы проиграли Утрехту (1:3, 1:2).

Победитель противостояния Шахтер – Серветт гарантирует себе место в основном этапе Лиги конференций сезона 2025/26.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Фиорентина – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера
Шахтер Донецк Серветт Серветт - Шахтер Лига конференций где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26 августа 2025, 18:11 14
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 27 августа 2025, 13:32 0
ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26

Обнародованные мячи для турниров среди мужчин и женщин

Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27.08.2025, 00:02
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Футбол | 27.08.2025, 04:56
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Футбол | 27.08.2025, 06:23
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 64
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем