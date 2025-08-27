Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
27 августа 2025, 13:05
Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Второй поединок четвертого раунда квалификации еврокубка начнется 28 августа в 22:00

Серветт – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

28 августа, свою ответную встречу в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций проведут Серветт и Шахтер Донецк. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Серветт

Еврокубковая кампания вице-чемпиона Швейцарии не впечатляет, ведь начинали с квалификации Лиги чемпионов, где даже одолели на выезде Викторию Пльзень – 1:0, но потом уступили дома 1:3. Уже в квалификации Лиги Европы не удалось устоять перед Утрехтом, два поражения – 1:3 дома и 1:2 на выезде.

Теперь клуб пробует свои силы в третьем по силе еврокубке, хотя соперник достался уровня Лиги чемпионов. Если смотреть на игру и результаты команды, Серветт чудом не проиграл в первом матче Шахтеру, команда явно уступает в мастерстве и скорости сопернику, однако, смогли хорошо отыграть в обороне.

Все пока плохо и в швейцарском чемпионате, один балл после трех туров и последнее место в турнирной таблице. Похоже, Серветт оказался не готов к такому насыщенному сезону.

Шахтер Донецк

«Горняки» получили в этом сезоне нового тренера, Арда Туран больше известен как успешный футболист, хотя на родине себя зарекомендовал, как хороший тренер. Шахтер без проблем прошел Ильвес по сумме двух матчей 6:0, не было проблем и с Бешикташем – 6:2. Должны были проходить и Панатинаикос, если анализировать два матча, Шахтер смотрелся лучше, даже играя в меньшинстве, во второй игре, но две нулевые ничьи и поражение в серии пенальти.

В УПЛ у клуба пока 7 очков в трех турах и дележ второго места. У «горняков» в составе много талантливых бразильцев, которыми уже активно интересуются клубы из топ-лиг, уже несколько предложений было от Фулхэма по Кевину. Игроки понимают, что они сейчас на виду, поэтому в еврокубках играют с особой мотивацией, а вот на внутренней арене нет подобного энтузиазма.

Личные встречи

Первая игра началась с быстрого гола швейцарского клуба, после стандарта, Шахтер перехватил инициативу и постоянно оказывал давление, но удалось сравнять счет только в середине второго тайма. «Горняки» играли хорошо, без проблем создавали опасные моменты, победный мяч назревал, но так и не забили – 1:1, впечатляет статистика ударов – 23:2 в пользу украинского гранда.

Прогноз

В этой паре еще ничего не решено, а Шахтер котируется фаворитом даже в выездной встрече, учитывая рисунок первого матча, все выглядит логично.

На своем поле Серветт может сыграть смелее, хотя следует понимать, что класс швейцарского клуба на порядок ниже. Поставлю на чистую победу «горняков», которые должны проходить дальше.

Прогноз Sport.ua
Серветт
28 августа 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
