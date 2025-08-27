Экс-форвард Шахтера: «Я полностью согласен с тренерским штабом Реброва»

Бывший форвард национальной сборной Украины Алексей Белик, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Тараса Михавко и Олега Очеретько, которые получили дебютный вызов к расположению «сине-желтых».

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?

– Вызов в сборную получили Тарас Михавко и Олег Очеретько. Здесь я полностью согласен с тренерским штабом сборной. У этих ребят есть потенциал.

Правда, Тарасу пока будет сложно конкурировать с Николаем Матвиенко, который сейчас и в тонусе, и в самом расцвете сил. А двух левоногих игроков в центр обороны Сергей Ребров вряд ли поставит, поскольку вне конкуренции Илья Забарный, – сказал Алексей.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 числа на «Тарчинский Арена Вроцлав» будут принимать Францию.

