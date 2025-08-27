Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера
27 августа 2025, 12:17
Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера

«Борац» оформил переход 20-летнего Ноа Пушича

Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера
fkborac.net. Ноа Пушич

Боснийский клуб «Борац» из города Баня-Лука объявил о подписании полузащитника нидерландского клуба «Де Графсхап» Ноа Пушича.

Отмечается, что контракт с игроком оформлен на два года с опцией пролонгации еще на один сезон.

По неофициальной информации, «Борац» подписал Ноа Пушича на правах свободного агента.

Ноа Пушич является воспитанником академии роттердамского «Фейеноорда», а также сыном бывшего главного тренера «Шахтера» Марино Пушича.

Борац Баня-Лука Де Графсхап трансферы Шахтер Донецк Марино Пушич
Алексей Сливченко Источник: ФК Борац
