Боснийский клуб подписал сына экс-тренера Шахтера
«Борац» оформил переход 20-летнего Ноа Пушича
Боснийский клуб «Борац» из города Баня-Лука объявил о подписании полузащитника нидерландского клуба «Де Графсхап» Ноа Пушича.
Отмечается, что контракт с игроком оформлен на два года с опцией пролонгации еще на один сезон.
По неофициальной информации, «Борац» подписал Ноа Пушича на правах свободного агента.
Ноа Пушич является воспитанником академии роттердамского «Фейеноорда», а также сыном бывшего главного тренера «Шахтера» Марино Пушича.
