US Open27 августа 2025, 10:17 |
177
0
ВИДЕО. Монфис в пяти сетах потерпел поражение в матче 1/64 финала US Open
Гаэль не сумел переиграть Романа Сафиуллина в первом раунде мейджора в Нью-Йорке
27 августа 2025, 10:17 |
177
0
Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 49) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде француз в пяти сетах уступил «нейтралу» Роману Сафиуллину (АТР 94) за 2 часа и 44 минуты.
US Open 2025. 1/64 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин – 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6
Это была первая встреча соперников.
Монфис в 17-й раз сыграл на кортах Нью-Йорка и в третий раз потерпел поражение в первом раунде.
Следующим соперником Сафиуллина будет 25-й сеяный Феликс Оже-Альяссим.
