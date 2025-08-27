ВИДЕО. Монфис в пяти сетах потерпел поражение в матче 1/64 финала US Open

Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 49) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде француз в пяти сетах уступил «нейтралу» Роману Сафиуллину (АТР 94) за 2 часа и 44 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин – 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6

Это была первая встреча соперников.

Монфис в 17-й раз сыграл на кортах Нью-Йорка и в третий раз потерпел поражение в первом раунде.

Следующим соперником Сафиуллина будет 25-й сеяный Феликс Оже-Альяссим.