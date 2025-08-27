Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер уступил Систерс. Итоги 4 тура женского чемпионата Украины и таблица
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 05:58 | Обновлено 27 августа 2025, 06:21
254
0

Шахтер уступил Систерс. Итоги 4 тура женского чемпионата Украины и таблица

Состоялись еще 5 поединков Высшей лиги

27 августа 2025, 05:58 | Обновлено 27 августа 2025, 06:21
254
0
Шахтер уступил Систерс. Итоги 4 тура женского чемпионата Украины и таблица
Металлист 1925 и Кривбасс

Состоялись матчи 4-го тура первого этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

Шахтер уступил Систерс со счётом 1:3. Выиграли все фавориты.

Ворскла, Металлист 1925, Систерс лидируют, имея по 12 очков из 12.

Высшая лига 2025/26. Женщины

22 августа 2025. 11:00. Металлист 1925 (Харьков) – Кривбасс (Кривой Рог) – 8:0

Стадион Арсенал-Арена (Счастливое). Судья: Тельбух Людмила

22 августа 2025. 12:00. Ворскла (Полтава) – Колос (Ковалёвка) – 2:1

Стадион Колос (Ковалёвка). Судья: Козорог Кристина

23 августа 2025. 11:00. Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 1:4

Стадион Арсенал-Арена (Счастливое). Судья: Причина София

24 августа 2025. 11:00. Пантеры (Умань) – ЕМС-Подолье (Винница) – 1:1

Центральный стадион (Умань). Судья: Зобенко Мария

24 августа 2025. 11:00. Полисся (Житомир) – Ладомир (Владимир) – 6:3

Стадион НТЦ Полисся (Житомир). Судья: Васильченко (Тагамлик) Вероника

Турнирная таблица

Видео матчей

По теме:
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
ВИДЕО, Полесье прибыло в Италию на матч Лиги конференций с Фиорентиной
ФОТО. Тренировка Полесья. Ротань готовит волков к второй игре с Фиорентиной
Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань Систерс Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Футбол | 27 августа 2025, 00:20 6
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен
Судаков принял решение о будущем. Он очень недоволен

Георгий хочет сменить клуб

Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Футбол | 27 августа 2025, 07:17 0
Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика
Деньги есть. Английский клуб поможет Вильярреалу приобрести Довбика

Трансфер Ереми Пино в «Кристал Пэлас» принесет испанской команде дополнительніе финансы

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
Футбол | 26.08.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26.08.2025, 18:11
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 11
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем