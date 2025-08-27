Шахтер уступил Систерс. Итоги 4 тура женского чемпионата Украины и таблица
Состоялись еще 5 поединков Высшей лиги
Состоялись матчи 4-го тура первого этапа чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.
Шахтер уступил Систерс со счётом 1:3. Выиграли все фавориты.
Ворскла, Металлист 1925, Систерс лидируют, имея по 12 очков из 12.
Высшая лига 2025/26. Женщины
22 августа 2025. 11:00. Металлист 1925 (Харьков) – Кривбасс (Кривой Рог) – 8:0
Стадион Арсенал-Арена (Счастливое). Судья: Тельбух Людмила
22 августа 2025. 12:00. Ворскла (Полтава) – Колос (Ковалёвка) – 2:1
Стадион Колос (Ковалёвка). Судья: Козорог Кристина
23 августа 2025. 11:00. Шахтер (Донецк) – Систерс (Одесса) – 1:4
Стадион Арсенал-Арена (Счастливое). Судья: Причина София
24 августа 2025. 11:00. Пантеры (Умань) – ЕМС-Подолье (Винница) – 1:1
Центральный стадион (Умань). Судья: Зобенко Мария
24 августа 2025. 11:00. Полисся (Житомир) – Ладомир (Владимир) – 6:3
Стадион НТЦ Полисся (Житомир). Судья: Васильченко (Тагамлик) Вероника
Турнирная таблица
Видео матчей
