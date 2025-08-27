Украина. Премьер лига27 августа 2025, 03:55 | Обновлено 27 августа 2025, 04:07
14
0
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 3-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
