  4. Защита трофея началась: Синнер разгромил чеха в первом раунде US Open 2025
US Open
27 августа 2025, 01:43 | Обновлено 27 августа 2025, 01:46
Защита трофея началась: Синнер разгромил чеха в первом раунде US Open 2025

Янник отдал всего четыре гейма Виту Копрживе в первом раунде мейджора в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Чехии Вита Копрживу (АТР 89) за 1 час и 40 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Вит Копржива (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2

Это была первая встреча соперников.

Янник является действующим победителем US Open. Его следующим соперником будет Алексей Попырин из Астралии.

Синнер одержал 22-ю победу подряд на хардовых турнирах Grand Slam. Также у Янника 16 викторий в стартовых матчах на мейджорах с середины 2021 года.

На счету Синнер 18 побед на кортах Нью-Йорка. Он делит первое место по этому показателю среди итальянских теннисистов с Маттео Берреттини, который пропускает розыгрыш этого года.

Янник Синнер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
