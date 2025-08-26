Украина имеет худший старт на US Open за последние 11 лет
Только одна украинка сумела пройти во второй раунд мейджора в Нью-Йорке – Марта Костюк
Только одна украинская теннисистка – Марта Костюк – сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.
Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева потерпели поражение в первом круге.
Это худший старт Украины на US Open за последние 11 лет. В 2014 году ни одна из украинок не сумела преодолеть стадию 1/64 финала (Леся Цуренко, Элина Свитолина и Марина Заневская).
Костюк в 1/32 финала слэма в Нью-Йорке поборется против представительницы Турции Зейнеп Сонмез. На старте соревнований Марта справилась с Кэти Бултер.
