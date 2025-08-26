Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина имеет худший старт на US Open за последние 11 лет
US Open
Украина имеет худший старт на US Open за последние 11 лет

Только одна украинка сумела пройти во второй раунд мейджора в Нью-Йорке – Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Только одна украинская теннисистка – Марта Костюк – сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева потерпели поражение в первом круге.

Это худший старт Украины на US Open за последние 11 лет. В 2014 году ни одна из украинок не сумела преодолеть стадию 1/64 финала (Леся Цуренко, Элина Свитолина и Марина Заневская).

Костюк в 1/32 финала слэма в Нью-Йорке поборется против представительницы Турции Зейнеп Сонмез. На старте соревнований Марта справилась с Кэти Бултер.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
