Украина имеет худший старт на US Open за последние 11 лет

Только одна украинская теннисистка – Марта Костюк – сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева потерпели поражение в первом круге.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это худший старт Украины на US Open за последние 11 лет. В 2014 году ни одна из украинок не сумела преодолеть стадию 1/64 финала (Леся Цуренко, Элина Свитолина и Марина Заневская).

Костюк в 1/32 финала слэма в Нью-Йорке поборется против представительницы Турции Зейнеп Сонмез. На старте соревнований Марта справилась с Кэти Бултер.