Англия
26 августа 2025, 20:29 | Обновлено 26 августа 2025, 20:34
Принято решение. Ливерпуль определился с судьбой полузащитника

Джеймс Макконнелл продлил контракт с клубом, дальше – аренда

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Маккконнелл

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», определился с будущим 20-летнего центрального полузащитника Джеймса Макконнелла.

Английский клуб продлит контракт со своим воспитанником на пять лет, о чём объявит в ближайшее время.

Далее Джеймс будет отправлен в аренду в голландский «Аякс», которым тренирует бывший ассистент Арне Слота – Джон Хейтінга.

Также интерес к молодому полузащитнику проявляли «Вест Бромвич», «Халл Сити», «Оксфорд Юнайтед» и «Штурм».

За основную команду «Ливерпуля» Джеймс отыграл 13 матчей и оформил одну результативную передачу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед продолжит карьеру в Серии А
Громкий трансфер в Италии. Роме предложили обменять Довбика на мексиканца
Сантос согласился продать своего форварда в Шахтер за 12 млн евро
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта аренда игрока Аякс чемпионат Нидерландов по футболу трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Athletic
