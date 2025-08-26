Принято решение. Ливерпуль определился с судьбой полузащитника
Джеймс Макконнелл продлил контракт с клубом, дальше – аренда
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», определился с будущим 20-летнего центрального полузащитника Джеймса Макконнелла.
Английский клуб продлит контракт со своим воспитанником на пять лет, о чём объявит в ближайшее время.
Далее Джеймс будет отправлен в аренду в голландский «Аякс», которым тренирует бывший ассистент Арне Слота – Джон Хейтінга.
Также интерес к молодому полузащитнику проявляли «Вест Бромвич», «Халл Сити», «Оксфорд Юнайтед» и «Штурм».
За основную команду «Ливерпуля» Джеймс отыграл 13 матчей и оформил одну результативную передачу.
