Бразилец Вереса прокомментировал свой дебют в украинском футболе
Ровенский клуб одержал уверенную победу над аматорской командой
Бразильский легионер ровенского «Вереса» Уэсли Помба прокомментировал свой дебют за новый клуб. Вингер сыграл в кубковом матче против Коростень/Агро-Нива (4:0).
На счету новичка «Верес» забит гол и результативная передача.
«Я счастлив. Говорил с президентом. Очень рад, что удалось помочь команде в первой же игре. Это моя мечта – демонстрировать качественную игру и достигать хорошего результата.
В команде меня очень хорошо приняли. Не испытываю никаких проблем с коммуникацией. Если все понимают футбол – это не проблема».
«Верес» уверенно победил соперника в Кубке Украины.
