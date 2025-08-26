Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Бразилец Вереса прокомментировал свой дебют в украинском футболе

Ровенский клуб одержал уверенную победу над аматорской командой

Бразилец Вереса прокомментировал свой дебют в украинском футболе
Верес. Уэсли Помба

Бразильский легионер ровенского «Вереса» Уэсли Помба прокомментировал свой дебют за новый клуб. Вингер сыграл в кубковом матче против Коростень/Агро-Нива (4:0).

На счету новичка «Верес» забит гол и результативная передача.

«Я счастлив. Говорил с президентом. Очень рад, что удалось помочь команде в первой же игре. Это моя мечта – демонстрировать качественную игру и достигать хорошего результата.

В команде меня очень хорошо приняли. Не испытываю никаких проблем с коммуникацией. Если все понимают футбол – это не проблема».

«Верес» уверенно победил соперника в Кубке Украины.

