Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Генк
28.08.2025 21:00
Лех
26 августа 2025, 19:15
Генк – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 28 августа в 21:00 по Киеву

Генк – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Лех Познань

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Генком» и польским «Лехом». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый матч завершился победой «Генка» со счетом 5:1.

Генк

Прошлогодний бронзовый призер Лиги Жупиле стартовал в новом сезоне чемпионата не слишком удачно – после 4-х сыгранных игр команда имеет 4 очка и занимает 9 место турнирной таблицы. Новый розыгрыш Кубка Бельгии еще не начался, но в прошлом коллектив смог дойти до полуфинала этого турнира, однако там он уступил «Брюгге» со счетом 3:2 по сумме 2-х игр.

Свой путь квалификации еврокубков команда начала в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Лех

Действующие чемпионы Польши совсем не впечатляют в начале сезона. За 4 игры нового розыгрыша Экстраклассы команда набрала 7 очков (2 победы, поражение и ничья), позволяющих занимать ей 10-ю строчку турнирной таблицы. Также «Лех» уступил «Легии» в июльской игре за Суперкубок со счетом 1:2.

Команда начала выступления в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где победила исландский «Брейдаблик». Однако уже на следующем этапе отбора поляки проиграли «Црвеной Звезде» с общим счетом 4:2.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе команды в последний раз встречались в 2018 году в рамках квалификации Лиги Европы. Тогда в обоих поединках победил «Генк».

Интересные факты

  • «Лех» не одержал ни одной победы в последних 4 матчах, на счету команды 2 поражения и 2 ничьих.
  • «Генк» завоевал 6 очков в 5-х домашних поединках чемпионской группы прошлого сезона.
  • Беспроигрышная выездная серия «Леха» продолжается уже 7 игр подряд. За это время команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.69.

Генк
28 августа 2025 -
21:00
Лех
По теме:
Сигма – Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
КуПС – Мидтьюлланд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Риека. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
