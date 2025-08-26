Ван Дейк после двух туров АПЛ возглавил интересный статистический рейтинг
Вторым после игрока «Ливерпуля» идет также голландец
Состоялись матчи первых двух туров АПЛ. После них интересны первые статистические индивидуальные рейтинги.
Два нидерландских футболиста Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт возглавляют рейтинг выигранных воздушных единоборств (17 и 12 соответственно).
Интересным фактом является то, что в топ-10 входят по два игрока «Ливерпуля» и «Эвертона».
Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после двух туров АПЛ
- 17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 12 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
- 11 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)
- 10 – Джеймс Тарковски (Эвертон)
- 10 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)
- 9 – Милош Керкез (Ливерпуль)
- 9 – Тайрон Мингз (Астон Вилла)
- 9 – Ян Паул ван Геке (Брайтон)
- 8 – Бету (Эвертон)
- 8 – Жоао Педро (Челси)
Most aerial duels won in the Premier League so far this season. 🪜 pic.twitter.com/z2T81BqmA5— Squawka (@Squawka) August 26, 2025
