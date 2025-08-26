Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 августа 2025, 18:37
Ван Дейк после двух туров АПЛ возглавил интересный статистический рейтинг

Вторым после игрока «Ливерпуля» идет также голландец

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Состоялись матчи первых двух туров АПЛ. После них интересны первые статистические индивидуальные рейтинги.

Два нидерландских футболиста Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт возглавляют рейтинг выигранных воздушных единоборств (17 и 12 соответственно).

Интересным фактом является то, что в топ-10 входят по два игрока «Ливерпуля» и «Эвертона».

Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после двух туров АПЛ

  • 17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 12 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
  • 11 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)
  • 10 – Джеймс Тарковски (Эвертон)
  • 10 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)
  • 9 – Милош Керкез (Ливерпуль)
  • 9 – Тайрон Мингз (Астон Вилла)
  • 9 – Ян Паул ван Геке (Брайтон)
  • 8 – Бету (Эвертон)
  • 8 – Жоао Педро (Челси)
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Маттейс де Лигт Дэн Берн Джеймс Тарковски Милош Керкез Тайрон Мингз Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Жоао Педро Жункейра
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
