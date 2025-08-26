Ван Дейк после двух туров АПЛ возглавил интересный статистический рейтинг

Состоялись матчи первых двух туров АПЛ. После них интересны первые статистические индивидуальные рейтинги.

Два нидерландских футболиста Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт возглавляют рейтинг выигранных воздушных единоборств (17 и 12 соответственно).

Интересным фактом является то, что в топ-10 входят по два игрока «Ливерпуля» и «Эвертона».

Наибольшее количество выигранных воздушных единоборств после двух туров АПЛ

17 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

12 – Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)

11 – Дэн Берн (Ньюкасл Юнайтед)

10 – Джеймс Тарковски (Эвертон)

10 – Максанс Лакруа (Кристал Пэлас)

9 – Милош Керкез (Ливерпуль)

9 – Тайрон Мингз (Астон Вилла)

9 – Ян Паул ван Геке (Брайтон)

8 – Бету (Эвертон)

8 – Жоао Педро (Челси)