Янник Синнер – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде итальянец сыграет против представителя Чехии Вита Копрживы (АТР 89). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Свентек – Аранго. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в 1/32 финала поборется либо против Алексея Попырина, либо против Эмиля Руусувуори.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА