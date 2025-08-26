Янник Синнер – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025
26 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде итальянец сыграет против представителя Чехии Вита Копрживы (АТР 89). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Свентек – Аранго. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в 1/32 финала поборется либо против Алексея Попырина, либо против Эмиля Руусувуори.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах
Киевляне оценивают игрока выше