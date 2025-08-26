Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 17:01
Янник Синнер – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 августа лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде итальянец сыграет против представителя Чехии Вита Копрживы (АТР 89). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Свентек – Аранго. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в 1/32 финала поборется либо против Алексея Попырина, либо против Эмиля Руусувуори.

Янник Синнер смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
