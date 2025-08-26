ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера

24-летний защитник Михаил Рудовский подписал контракт с запорожским «Металлургом», выступающим в Первой лиге.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Рудовский начинал футбольную карьеру в академиях харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», за который играл в Юношеской лиге УЕФА.

На взрослом уровне выступал за черновицкую Буковину, харьковский Металлист 1925, Волчанск и вышгородский Диназ.

В свое время футболист вызвался в состав юношеской сборной Украины U-19.