Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера
Украина. Первая лига
26 августа 2025, 16:09 |
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера

Михаил Рудовский будет играть за «Металлург» из Запорожья

ФК Металлург Запорожье

24-летний защитник Михаил Рудовский подписал контракт с запорожским «Металлургом», выступающим в Первой лиге.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Рудовский начинал футбольную карьеру в академиях харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», за который играл в Юношеской лиге УЕФА.

На взрослом уровне выступал за черновицкую Буковину, харьковский Металлист 1925, Волчанск и вышгородский Диназ.

В свое время футболист вызвался в состав юношеской сборной Украины U-19.

Александр Сильченко
