ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера
Михаил Рудовский будет играть за «Металлург» из Запорожья
24-летний защитник Михаил Рудовский подписал контракт с запорожским «Металлургом», выступающим в Первой лиге.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Рудовский начинал футбольную карьеру в академиях харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», за который играл в Юношеской лиге УЕФА.
На взрослом уровне выступал за черновицкую Буковину, харьковский Металлист 1925, Волчанск и вышгородский Диназ.
В свое время футболист вызвался в состав юношеской сборной Украины U-19.
