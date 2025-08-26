«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян

Польский журналист Петр Слонка оценил назначение своего соотечественника Мацея Кендзьорека в тренерский штаб Динамо.

Наставник будет тренером-аналитиком, а также специалистом по игре на стандартных положениях.

«Я только что закончил разговор с Мацеем Кендзьореком. Сейчас ничего не могу опубликовать, но, честно говоря, Динамо не могло сделать лучшего выбора, когда речь идет о польском рынке тренеров», – отметил Слонка.

После вылета киевлян в квалификации Лиги чемпионов были слухи о возможном увольнении тренера Александра Шовковского, однако на этот момент легенда клуба остается на своей должности.