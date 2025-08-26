Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 15:10 | Обновлено 26 августа 2025, 15:55
2333
2

«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян

Польский журналист Слонка уже успел поговорить с Кендзьореком

26 августа 2025, 15:10 | Обновлено 26 августа 2025, 15:55
2333
2
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
ФК Динамо Киев. Шовковский и Кендзьорек

Польский журналист Петр Слонка оценил назначение своего соотечественника Мацея Кендзьорека в тренерский штаб Динамо.

Наставник будет тренером-аналитиком, а также специалистом по игре на стандартных положениях.

«Я только что закончил разговор с Мацеем Кендзьореком. Сейчас ничего не могу опубликовать, но, честно говоря, Динамо не могло сделать лучшего выбора, когда речь идет о польском рынке тренеров», – отметил Слонка.

После вылета киевлян в квалификации Лиги чемпионов были слухи о возможном увольнении тренера Александра Шовковского, однако на этот момент легенда клуба остается на своей должности.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги подписала экс-игрока Шахтера
ФОТО. 19-летний футболист Шахтера сделал предложение своей девушке
В Испании Ваната называют новым Довбиком. Жирона срочно ищет форварда
Петр Слонка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Telegram
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25 августа 2025, 18:45 14
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса

Киевляне отказались продавать украинца в «Жирону»

На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
Футбол | 25 августа 2025, 20:02 3
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги
На игрока сборной Украины и Шахтера появился покупатель из Ла Лиги

Ефим Конопля привлекает внимание «Севильи»

Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес
Футбол | 26.08.2025, 15:39
Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес
Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.08.2025, 13:07
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Футбол | 26.08.2025, 07:46
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Нажаль, я так і не зрозумів, про що ця статєйка?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 79
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем