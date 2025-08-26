Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?
Вспомним лучших голеадоров королевского клуба из Бразилии
В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.
Очередным своим голом за «сливочных» отличился Винисиус Жуниор.
Этот забитый мяч стал для звезды «Реала» уже 107-м за команду во всех турнирах. Винисиус является лучшим бразильским бомбардиром в истории королевского клуба.
Лучшие бразильские бомбардиры Реала в истории
- 107 – Винисиус Жуниор (324)
- 104 – Роналдо (177)
- 69 – Роберто Карлос (527)
- 68 – Родриго (271)
- 38 – Марсело (546)
- 35 – Робиньо (137)
- 31 – Каземиро (336)
- 30 – Савио (160)
- 29 – Кака (120)
- 13 – Жулио Баптиста (78)
- 12 – Эдер Милитао (174)
- 7 – Эндрик (37)
* В скобках – количество сыгранных матчей
