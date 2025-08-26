Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?
Испания
26 августа 2025, 14:16 |
137
0

Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?

Вспомним лучших голеадоров королевского клуба из Бразилии

26 августа 2025, 14:16 |
137
0
Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

Очередным своим голом за «сливочных» отличился Винисиус Жуниор.

Этот забитый мяч стал для звезды «Реала» уже 107-м за команду во всех турнирах. Винисиус является лучшим бразильским бомбардиром в истории королевского клуба.

Лучшие бразильские бомбардиры Реала в истории

  1. 107 – Винисиус Жуниор (324)
  2. 104 – Роналдо (177)
  3. 69 – Роберто Карлос (527)
  4. 68 – Родриго (271)
  5. 38 – Марсело (546)
  6. 35 – Робиньо (137)
  7. 31 – Каземиро (336)
  8. 30 – Савио (160)
  9. 29 – Кака (120)
  10. 13 – Жулио Баптиста (78)
  11. 12 – Эдер Милитао (174)
  12. 7 – Эндрик (37)

* В скобках – количество сыгранных матчей

По теме:
Хетафе повторил клубное достижение в Ла Лиге
В Реале приняли важное решение по Килиану Мбаппе
ФОТО. Звезда Барселоны встречается с девушкой карликового роста
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Овьедо Винисиус Жуниор Роналдо Роберто Карлос Родриго Гоес Марсело Виейра Робиньо Каземиро Кака Жулио Баптиста Эдер Милитао Эндрик
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу
Футбол | 26 августа 2025, 12:53 5
Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу
Фабрицио Романо раскрыл подробности по Довбику и Вильярреалу

Украинец не дал свое согласие на трансфер

Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26 августа 2025, 11:17 5
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец

Мацей Кендзьорек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Футбол | 26.08.2025, 12:29
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
25.08.2025, 13:24 20
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 7
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем