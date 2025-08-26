Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?

В матче второго тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил на выезде «Овьедо» со счетом 3:0.

Очередным своим голом за «сливочных» отличился Винисиус Жуниор.

Этот забитый мяч стал для звезды «Реала» уже 107-м за команду во всех турнирах. Винисиус является лучшим бразильским бомбардиром в истории королевского клуба.

Лучшие бразильские бомбардиры Реала в истории

107 – Винисиус Жуниор (324) 104 – Роналдо (177) 69 – Роберто Карлос (527) 68 – Родриго (271) 38 – Марсело (546) 35 – Робиньо (137) 31 – Каземиро (336) 30 – Савио (160) 29 – Кака (120) 13 – Жулио Баптиста (78) 12 – Эдер Милитао (174) 7 – Эндрик (37)

* В скобках – количество сыгранных матчей