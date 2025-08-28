Динамо нашло нового вратаря, но его запрос по зарплате отпугнул клуб

Киевский клуб «Динамо» готовит трансфер голкипера. Киевляне заинтересовались покупкой вратаря сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, который этим летом покинет «Фенербахче».

По информации СМИ, на футболиста претендует также клуб АПЛ «Ноттингем Форест», однако ни киевляне, ни англичане пока не достигли соглашения с вратарем. Обе команды отпугивает его запрос по зарплате.

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз. Ранее Ливаковича предлагали обменять в «Реал» на Андрея Лунина.