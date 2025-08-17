Реалу предложили обменять Лунина на вратаря, которого хочет Суркис в Динамо

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» интересовался условиями трансфера украинского вратаря мадридского «Реала».

Турки предложили мадридцам обмен Андрея Лунина на Доминика Ливаковича. Однако мадридцы не заинтересованы в хорватском вратаре, на которого нацелилось киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.