В Испании Ваната называют новым Довбиком. Жирона срочно ищет форварда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 августа 2025, 14:35 | Обновлено 26 августа 2025, 14:45
Клуб пытается договориться с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Ванат

Популярный испанский ресурс AS новость об интересе Жироны к форварду Динамо Владиславу Ванату подал с заголовком «Жирона хочет нового Довбика».

Приоритетом является подписание форварда, а менеджмент, помня об удачном трансфере Артема Довбика, теперь нацелен на еще одного украинца по той же схеме – трансферная сумма + процент от продажи.

Известно, что за Ваната испанский клуб предложил 8-10 миллионов евро и 30% или 40% от следующей продажи.

По информации украинских СМИ, киевский клуб на этот момент не хочет продавать игрока.

Владислав Ванат Жирона Динамо Киев Артем Довбик трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
OKs100
Никого Динамо не продаст. Продаёт действительно играющих футболистов в исключительных случаях. Тех кого продали в последнее время можно посчитать на пальцах одной руки. Ярмоленко (и то его передержали на 5 лет), Миколенко и Забарный. Всё. Остальных не отпустили. 
Keen Vision
З такими пропозиціями в них жодних шансів його підписати, на що вони сподіваються?
