В Испании Ваната называют новым Довбиком. Жирона срочно ищет форварда

Популярный испанский ресурс AS новость об интересе Жироны к форварду Динамо Владиславу Ванату подал с заголовком «Жирона хочет нового Довбика».

Сообщается, что провальный старт сезона (два поражения с общим счетом 1:8) и слабая работа на трансферном рынке вынуждают клуб быть активным в переговорах.

Приоритетом является подписание форварда, а менеджмент, помня об удачном трансфере Артема Довбика, теперь нацелен на еще одного украинца по той же схеме – трансферная сумма + процент от продажи.

Известно, что за Ваната испанский клуб предложил 8-10 миллионов евро и 30% или 40% от следующей продажи.

По информации украинских СМИ, киевский клуб на этот момент не хочет продавать игрока.