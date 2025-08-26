В Испании Ваната называют новым Довбиком. Жирона срочно ищет форварда
Клуб пытается договориться с Динамо
Популярный испанский ресурс AS новость об интересе Жироны к форварду Динамо Владиславу Ванату подал с заголовком «Жирона хочет нового Довбика».
Сообщается, что провальный старт сезона (два поражения с общим счетом 1:8) и слабая работа на трансферном рынке вынуждают клуб быть активным в переговорах.
Приоритетом является подписание форварда, а менеджмент, помня об удачном трансфере Артема Довбика, теперь нацелен на еще одного украинца по той же схеме – трансферная сумма + процент от продажи.
Известно, что за Ваната испанский клуб предложил 8-10 миллионов евро и 30% или 40% от следующей продажи.
По информации украинских СМИ, киевский клуб на этот момент не хочет продавать игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений подписал контракт с «Черноморцем»
В первом раунде мейджора в Нью-Йорке Элина уступила Анне Бондар в двух сетах