ФОТО. Топ-модель пришла посмотреть на игру футболиста сборной Украины
Егор Ярмолюк впечатлил Клаудию Шиффер
«Брентфорд» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Астон Виллу» (1:0).
На трибунах блистала Клаудия Шиффер, отметившая 55-летие. Легендарная модель является совладелицей акций лондонского клуба.
Она сфотографировалась с командой и назвала себя «пчелиной королевой».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист сборной Украины Егор Ярмолюк провел яркий матч и получил комплименты от болельщиков.
Его дополнительной мотивацией стала возлюбленная Валерия – модель и его спутница уже 4 года. Пара поделилась романтичными кадрами после игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Сити» провел успешные переговоры о трансфере голкипера сборной Италии
«Бенфика» готова купить украинца