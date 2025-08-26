ФОТО. Топ-модель пришла посмотреть на игру футболиста сборной Украины

«Брентфорд» одержал первую победу в сезоне АПЛ, обыграв «Астон Виллу» (1:0).

На трибунах блистала Клаудия Шиффер, отметившая 55-летие. Легендарная модель является совладелицей акций лондонского клуба.

Она сфотографировалась с командой и назвала себя «пчелиной королевой».

Футболист сборной Украины Егор Ярмолюк провел яркий матч и получил комплименты от болельщиков.

Его дополнительной мотивацией стала возлюбленная Валерия – модель и его спутница уже 4 года. Пара поделилась романтичными кадрами после игры.