  4. ВИДЕО. Экитике удвоил перевес Ливерпуля, у Ньюкасла Бруно отыграл один мяч
Англия
25 августа 2025, 23:23 | Обновлено 26 августа 2025, 00:47
Красные впереди в противостоянии с сороками в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уго Экитике удвоил перевес Ливерпуля, но затем у Ньюкасла Бруно Гимараеш отыграл один мяч

ГОЛ! 0:2. Уго Экитике, 46 мин

ГОЛ! 1:2. Бруно Гимараеш, 57 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
