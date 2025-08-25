Англия25 августа 2025, 23:23 | Обновлено 26 августа 2025, 00:47
ВИДЕО. Экитике удвоил перевес Ливерпуля, у Ньюкасла Бруно отыграл один мяч
Красные впереди в противостоянии с сороками в АПЛ
Вечером 25 августа проходит матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Ливерпуль» на домашней арене «Сент-Джеймс Парк».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уго Экитике удвоил перевес Ливерпуля, но затем у Ньюкасла Бруно Гимараеш отыграл один мяч
ГОЛ! 0:2. Уго Экитике, 46 мин
ГОЛ! 1:2. Бруно Гимараеш, 57 мин
