Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
25 августа 2025, 23:43 | Обновлено 25 августа 2025, 23:56
Стало известно, когда вернется в игру Денис Гармаш

Опытный футболист клуба Лесное находится в лазарете

Экс-игрок сборной Украины, 35-летний полузащитник Денис Гармаш, который выступает за клуб Второй лиги «Лесное», пропустил два последних матча своей команды: с «Буковиной-2» (2:0) в чемпионате Украины и с «Чайкой» (4:0) в Кубке Украины.

У Дениса – мышечная контузия, и поэтому он находится в лазарете клуба.

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что с 27 августа Гармаш сможет готовиться в общей группе к поединку 5-го тура Второй лиги с одесским клубом «Реал Фарма», который состоится 29 августа.

Команда «Лесное» занимает второе место в группе A, набрав 8 очков после 4 туров.

Лесное Денис Гармаш травма Кубок Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Буковина-2 Черновцы чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
