  4. Украинская звезда стал целью №1 для участника Лиги чемпионов из Ла Лиги
Испания
25 августа 2025, 20:42 | Обновлено 25 августа 2025, 20:43
Украинская звезда стал целью №1 для участника Лиги чемпионов из Ла Лиги

Артем Довбик все ближе к трансферу в «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинец близок к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу.

По информации известного журналиста Николы Скиры, на трансфер украинца претендует участник Лиги чемпионов из испанской Ла Лиги «Вильярреал». «Желтая субмарина» больше всего хочет купить этим летом форварда. Артем для «Вильярреала» является целью номер один на трансферном рынке.

В шорт-листе испанцев также есть Андреа Пинамонти из Сассуоло.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Вильярреал Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Николо Скира
Pop
У складі одні «зірки» а збірна в лайні
Ответить
+1
LexХХХ
Та же й цього літа🤦
Ответить
0
Обсервер Влад
"зірка" - 
Ответить
-1
