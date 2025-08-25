Украинская звезда стал целью №1 для участника Лиги чемпионов из Ла Лиги

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может этим летом сменить клубную прописку – украинец близок к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу.

По информации известного журналиста Николы Скиры, на трансфер украинца претендует участник Лиги чемпионов из испанской Ла Лиги «Вильярреал». «Желтая субмарина» больше всего хочет купить этим летом форварда. Артем для «Вильярреала» является целью номер один на трансферном рынке.

В шорт-листе испанцев также есть Андреа Пинамонти из Сассуоло.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».