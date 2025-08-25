Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 16:13 |
1

Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»

Экс-наставник полтавской «Ворсклы» рассказал, как пригласил на футбол Олега Блохина

Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»
ФК Динамо. Олег Блохин

Украинский футболист и наставник Николай Павлов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, как хотел вытащить из дома Олега Блохина на футбол.

– С Блохиным мы вообще, можно сказать, соседи, оба живем неподалеку от стадиона «Левый берег». Но Олег Владимирович редко выходит из дома. Мы его с Николаем Лавренко и друзьями самого Блохина пытались пригласить на матч «Левого берега». Даже организовали именную футболку, собирались объявить на стадионе, что Олег Владимирович живет рядом. Но в день игры Блохин позвонил по телефону и сказал, что прийти не сможет. В последний раз я его видел еще на ежегодном Конгрессе УАФ.

– Блохин – самый сильный из нападающих, против кого вам пришлось играть?

– В чемпионате СССР – да. Хотя хорошие форварды были в каждой команде, скажем, тбилисцы Кипиани и Гуцаев, ереванец Андреасян. Чемпионат СССР тогда входил в топ-5 европейских чемпионатов.

Николай Павлов Олег Блохин Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Комментарии 1
