Николай ПАВЛОВ: «Пригласили его на игру Левого Берега. А он не пришел»

Украинский футболист и наставник Николай Павлов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, как хотел вытащить из дома Олега Блохина на футбол.

– С Блохиным мы вообще, можно сказать, соседи, оба живем неподалеку от стадиона «Левый берег». Но Олег Владимирович редко выходит из дома. Мы его с Николаем Лавренко и друзьями самого Блохина пытались пригласить на матч «Левого берега». Даже организовали именную футболку, собирались объявить на стадионе, что Олег Владимирович живет рядом. Но в день игры Блохин позвонил по телефону и сказал, что прийти не сможет. В последний раз я его видел еще на ежегодном Конгрессе УАФ.

– Блохин – самый сильный из нападающих, против кого вам пришлось играть?

– В чемпионате СССР – да. Хотя хорошие форварды были в каждой команде, скажем, тбилисцы Кипиани и Гуцаев, ереванец Андреасян. Чемпионат СССР тогда входил в топ-5 европейских чемпионатов.