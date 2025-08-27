Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Бывшая жена Пятова: «Наконец-то нашла идеального мужа»

Юлия показала, как проводит свободное время в Одессе

Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Бывшая жена Андрея Пятова, Юлия, показала, как провела свободное время в Одессе и отпраздновала вместе с детьми день независимости.

Юлия опубликовала фото с огромной фигурой в водолазном костюме.

«Наконец-то нашла идеального мужчину», – подписала фото Пятова.

Напомним, что Пятов и Юлия поженились в 2005 году, через два месяца после знакомства, и воспитывали четверых детей: Дарью, Милану, Майю и сына Льва. В начале 2025 года пара официально рассталась.

Андрей Пятов Юлия Пятова
