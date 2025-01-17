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17 января 2025, 08:48 | Обновлено 17 января 2025, 08:49
1263
0

ФОТО. «Потеряли любовь и уважение». Пятовы официально развелись

Любовная история Андрея и Юлия закончилась...

17 января 2025, 08:48 | Обновлено 17 января 2025, 08:49
1263
0
ФОТО. «Потеряли любовь и уважение». Пятовы официально развелись
Instagram. Юлия и Андрей Пятовы

Юлия и Андрей Пятовы официально разведены.

Печерский районный суд Киева расторг брак между бывшим вратарем сборной Украины и «Шахтера» и его женой.

Заявление на развод подала Юлия. Ни Андрей, и Юлия не были ни на одном заседании – экс-футболист подал заявление о рассмотрении дела без его участия.

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Суд пришел к следующим выводам:

«В соответствии с Конституцией (статья 51), брак базируется на свободном согласии мужчины и женщины. При рассмотрении дела было выяснено, что «супруги не ведут совместное хозяйство, не поддерживают семейных отношений и потеряли уважение и любовь друг к другу.

Суд согласился с ее аргументами, отметив, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, поскольку будет противоречить интересам каждой из сторон. Также суд констатировал, что между супругами нет никакого намерения примириться».

Напомним, что пара воспитывала четверых детей.

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Артем Діхтяренко Источник: Главком
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