ФОТО. «Потеряли любовь и уважение». Пятовы официально развелись
Любовная история Андрея и Юлия закончилась...
Юлия и Андрей Пятовы официально разведены.
Печерский районный суд Киева расторг брак между бывшим вратарем сборной Украины и «Шахтера» и его женой.
Заявление на развод подала Юлия. Ни Андрей, и Юлия не были ни на одном заседании – экс-футболист подал заявление о рассмотрении дела без его участия.
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Суд пришел к следующим выводам:
«В соответствии с Конституцией (статья 51), брак базируется на свободном согласии мужчины и женщины. При рассмотрении дела было выяснено, что «супруги не ведут совместное хозяйство, не поддерживают семейных отношений и потеряли уважение и любовь друг к другу.
Суд согласился с ее аргументами, отметив, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, поскольку будет противоречить интересам каждой из сторон. Также суд констатировал, что между супругами нет никакого намерения примириться».
Напомним, что пара воспитывала четверых детей.
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