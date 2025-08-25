Звездный футболист Реала не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо
Родриго не понравилось, что его заменили на 63-й минуте в матче чемпионата Испании
24 августа состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Овьедо» и мадридский «Реал». Подопечные Хаби Алонсо разгромили соперника со счетом 3:0.
В стартовом составе «сливочных» вышел бразильский вингер Родриго, который провел на поле 63 минуты и был заменен на своего соотечественника Винисиуса Жуниора.
Этот момент не понравился 24-летнему футболисту, который был разгневан на главного тренера «Реала» и еще долго не скрывал своих эмоций на скамейке запасных.
Во время летнего трансферного окна Родриго хотел покинуть Мадрид, так как был недоволен своим положением в команде, но в итоге принял решение остаться и бороться за место в стартовом составе.
После завершения поединка Хаби Алонсо сказал, что «в команде нет звезд, а Родриго – обычный игрок, как и все футболисты «сливочных». Кроме того, испанский специалист поблагодарил бразильца и отметил, что он очень помог, пока был на поле.
- Rodrigo?— Madrid lover ❤️ ♥️ (@abanga_philemon) August 24, 2025
🚨🎙️ Xabi Alonso: "They put on a good match. In the first half, he shone with Carreras and Kylian. Today, Oviedo's performance was good, and it was hard to find those spaces, but I'm impressed with the way he played. We need everyone, and Rodrigo is just an ordinary… pic.twitter.com/ZSDtugN9aK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Бенжамен Бонзи наказал нейтрала в пяти сетах и пробился во второй раунд мейджора в США