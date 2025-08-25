Звездный футболист Реала не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо

24 августа состоялся матч второго тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал Овьедо» и мадридский «Реал». Подопечные Хаби Алонсо разгромили соперника со счетом 3:0.

В стартовом составе «сливочных» вышел бразильский вингер Родриго, который провел на поле 63 минуты и был заменен на своего соотечественника Винисиуса Жуниора.

Этот момент не понравился 24-летнему футболисту, который был разгневан на главного тренера «Реала» и еще долго не скрывал своих эмоций на скамейке запасных.

Во время летнего трансферного окна Родриго хотел покинуть Мадрид, так как был недоволен своим положением в команде, но в итоге принял решение остаться и бороться за место в стартовом составе.

После завершения поединка Хаби Алонсо сказал, что «в команде нет звезд, а Родриго – обычный игрок, как и все футболисты «сливочных». Кроме того, испанский специалист поблагодарил бразильца и отметил, что он очень помог, пока был на поле.