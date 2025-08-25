ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби

На следующий день после первого матча с тель-авивским «Маккаби» (1:3), который состоялся в четверг в сербском городке Бачка-Топола, игроки «Динамо» отправились в польский Люблин, где состоится ответный поединок.

Именно здесь команда готовится ко второму матчу раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, в этот уикенд в Украинской Премьер-Лиге пауза, поэтому «бело-синие» имеют больше времени на подготовку к важному еврокубковому противостоянию.

В субботу и воскресенье игроки провели по одному теоретическому занятию, а также по одной тренировке на поле возле ​​«Арены Люблин» – стадиона, на котором состоится второй матч с «Маккаби».

Динамовцы разобрали ошибки, которые они допустили в первом матче, нарабатывали тактические схемы и командные взаимодействия на вторую игру, от результата которой будет зависеть, в основном раунде какого из еврокубков команда будет выступать в этом сезоне. В случае победы в противостоянии с «Маккаби», «Динамо» будет играть в основном раунде Лиги Европы, в случае поражения – в Лиге конференций.

Матч «Динамо» – «Маккаби» состоится на «Арене Люблин» и начнется в 20:00 по местному и в 21:00 по киевскому времени.