Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Разобрали ошибки в ЛЕ. Динамо продолжает подготовку к матчу с Маккаби
Лига Европы
25 августа 2025, 10:01 |
В субботу и воскресенье подопечные Александра Шовковского провели тренировку в Люблине

ФК Динамо Киев

На следующий день после первого матча с тель-авивским «Маккаби» (1:3), который состоялся в четверг в сербском городке Бачка-Топола, игроки «Динамо» отправились в польский Люблин, где состоится ответный поединок.

Именно здесь команда готовится ко второму матчу раунда плей-офф Лиги Европы. Напомним, в этот уикенд в Украинской Премьер-Лиге пауза, поэтому «бело-синие» имеют больше времени на подготовку к важному еврокубковому противостоянию.

В субботу и воскресенье игроки провели по одному теоретическому занятию, а также по одной тренировке на поле возле ​​«Арены Люблин» – стадиона, на котором состоится второй матч с «Маккаби».

Динамовцы разобрали ошибки, которые они допустили в первом матче, нарабатывали тактические схемы и командные взаимодействия на вторую игру, от результата которой будет зависеть, в основном раунде какого из еврокубков команда будет выступать в этом сезоне. В случае победы в противостоянии с «Маккаби», «Динамо» будет играть в основном раунде Лиги Европы, в случае поражения – в Лиге конференций.

Матч «Динамо» – «Маккаби» состоится на «Арене Люблин» и начнется в 20:00 по местному и в 21:00 по киевскому времени.

Лига Европы Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Маккаби Тель-Авив тренировка фото
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
vasyl k
Та вже краще нехай в лізі Конференцій грають. З такою грою в лізі Європи нема шо робити. Безпорадна гра, Сашо пора "сушити весла".
OLDTROLL
Було ДИНАМО, прийшли цуркіси і зробили Днонамо чи Дирнамо, кому як більше подобається, але на гру неможливо дивитись без валідолу!(((
