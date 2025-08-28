Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси дубль положил. Видео голов
Смотрите самые интересные моменты полуфинала Кубка лиг
28 августа «Интер» Майами встретился с клубом «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг.
Команды провели матч на арене «Chase Stadium» в Форт-Лодердейле.
После первого тайма «цапли» уступали с минимальным счётом, однако после перерыва начался камбэк.
Легендарный аргентинец Лионель Месси поднял настроение партнёрам, оформив дубль в ворота соперника. Точку в поединке поставил Теласко Сеговия, забив третий мяч.
В итоге «Интер» Майами обыграл соперника со счётом 3:1 и вышел в финал турнира.
Кубок лиг 2025. Плей-офф
Полуфинал. 28 августа
«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:1
Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1
Удаление: Брекало, 75
Видеообзор матча:
События матча
