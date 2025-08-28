Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси дубль положил. Видео голов
Кубок лиг
Интер Майами
28.08.2025 03:30 – FT 3 : 1
Орландо Сити
Major League Soccer
28 августа 2025, 07:57 | Обновлено 28 августа 2025, 07:58
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси дубль положил. Видео голов

Смотрите самые интересные моменты полуфинала Кубка лиг

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси дубль положил. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

28 августа «Интер» Майами встретился с клубом «Орландо Сити» в полуфинале Кубка лиг.

Команды провели матч на арене «Chase Stadium» в Форт-Лодердейле.

После первого тайма «цапли» уступали с минимальным счётом, однако после перерыва начался камбэк.

Легендарный аргентинец Лионель Месси поднял настроение партнёрам, оформив дубль в ворота соперника. Точку в поединке поставил Теласко Сеговия, забив третий мяч.

В итоге «Интер» Майами обыграл соперника со счётом 3:1 и вышел в финал турнира.

Кубок лиг 2025. Плей-офф

Полуфинал. 28 августа

«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:1

Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1

Удаление: Брекало, 75

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
75’
Давид Брекало (Орландо Сити) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити).
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Орландо Сити Интер Майами Кубок лиг (MLS) видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
