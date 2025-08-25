ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок
В семье Луниных всегда хорошее настроение
Анастасия Лунина поделилась фото семейных игр с мужем Андреем, вратарем «Реала» и сборной Украины.
На снимках сын пары «арестовал» папу в игре полицейский и преступник.
Анастасия шутливо подписала фото: «Операция прошла успешно».
Пара познакомилась в 2015-м, в 2021 году поженилась.
В 2022-м в семье родился сын, который теперь главный герой домашних игр.
Снимки быстро покорили соцсети теплом и семейной атмосферой.
