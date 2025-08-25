Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок
Другие новости
25 августа 2025, 01:30 |
260
0

ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок

В семье Луниных всегда хорошее настроение

25 августа 2025, 01:30 |
260
0
ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Анастасия Лунина поделилась фото семейных игр с мужем Андреем, вратарем «Реала» и сборной Украины.

На снимках сын пары «арестовал» папу в игре полицейский и преступник.

Анастасия шутливо подписала фото: «Операция прошла успешно».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара познакомилась в 2015-м, в 2021 году поженилась.

В 2022-м в семье родился сын, который теперь главный герой домашних игр.

Снимки быстро покорили соцсети теплом и семейной атмосферой.

По теме:
ФОТО. Отец младшего Беллингема вступился за сына. Что случилось?
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Футбол | 24 августа 2025, 10:10 2
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки

Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину

Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24 августа 2025, 13:19 13
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате

Португальский клуб сделал украинца своим приоритетом

«Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом
Футбол | 25.08.2025, 01:20
«Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом
«Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Футбол | 24.08.2025, 21:17
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
Футбол | 24.08.2025, 13:29
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 18
Футбол
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
23.08.2025, 16:39 4
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем